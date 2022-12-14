«Это моя честно рассказанная история». Евгения Медведева — о документальном фильме о ней

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о документальном фильме «Медведева против Медведевой», премьера которого состоится в ближайшее время.

«Фильм снимается с 2019 года. Снимали долго, очень кропотливо, съёмки начались еще в Канаде, в Торонто. Туда приезжала съёмочная группа, потом съёмки продолжились в Москве, частично возобновлялись, потом прекращались, потом снова возобновились. «Красный Квадрат» потратил немало времени, чтобы сделать этот проект. Как только начался «Ледниковый период», съёмки опять возобновились.

Мне кажется, что съёмочная бригада была в курсе всех перипетий моей жизни. Они присутствовали со мной практически везде — на каждой тренировке, на каждой съёмке, на каждом мероприятии, которое мне по работе нужно было посещать, на съёмках. Мы также много снимали дома.

Мне пришлось много чего вспоминать, вытащить из себя некоторые эмоциональные вещи. Сейчас ведётся монтаж, и я самого фильма ещё не видела, поэтому не могу сказать, что он из себя будет представлять в плане сюжетной линии, как это будет выставлено — драматургия или ещё что-то, на что сделают акцент. Поживём – увидим.

Знаете, наверное, документальный фильм не призван кого-либо чему-то учить. Это просто рассказ, это откровенный рассказ о том, что со мной происходило в жизни, как я всё это чувствовала и переживала. Много новых фактов. Я не думаю, что для кого-то это станет уже каким-то пособием по жизни. Это просто моя честно рассказанная история. А если кто-то какие-то выводы для себя сделает, то, это будут только его выводы. У меня не стоит цели кого-то и чему-то научить», — приводит слова Медведевой «Газета.Ru».