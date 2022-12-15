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Аделина Сотникова выложила милое селфи со спящим ребёнком на груди

Аделина Сотникова выложила милое селфи со спящим ребёнком на груди
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала милое селфи со своим спящим ребёнком на груди.

«Наше настроение. Теперь только такие публикации в сети», — подписала фото Аделина Сотникова.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

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