Аделина Сотникова выложила милое селфи со спящим ребёнком на груди

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала милое селфи со своим спящим ребёнком на груди.

«Наше настроение. Теперь только такие публикации в сети», — подписала фото Аделина Сотникова.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.