Жулин — о награде Щербаковой: других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу

Советский и российский фигурист, ныне тренер Александр Жулин прокомментировал победу российской фигуристки Анны Щербаковой в Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года».

«Поздравляю Анну, заслуженная награда. Всё-таки олимпийская чемпионка, умница и красавица. Думаю, важную роль сыграл и вид спорта. Фигурное катание, особенно женское, имеет огромную аудиторию. Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу», — сказал Жулин в интервью «РИА Новости Спорт».

Щербакова также является чемпионкой мира — 2021 и трёхкратной чемпионкой России. Соперницами Щербаковой в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая в Токио-2020 две золотых медали.