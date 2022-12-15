Жулин — о награде Щербаковой: других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу

Советский и российский фигурист, ныне тренер Александр Жулин прокомментировал победу российской фигуристки Анны Щербаковой в Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года».
«Поздравляю Анну, заслуженная награда. Всё-таки олимпийская чемпионка, умница и красавица. Думаю, важную роль сыграл и вид спорта. Фигурное катание, особенно женское, имеет огромную аудиторию. Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу», — сказал Жулин в интервью «РИА Новости Спорт».
Щербакова также является чемпионкой мира — 2021 и трёхкратной чемпионкой России. Соперницами Щербаковой в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая в Токио-2020 две золотых медали.
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