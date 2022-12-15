Навка — о Валиевой: это ангел, сошедший с небес! Человечек одарён невероятным талантом

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка высказалась о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Камила… Господи, это ангел, сошедший с небес! Этот человечек одарён невероятным талантом, таких спортсменов чрезвычайно мало. Нас много – звёзд, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Но Камила – особенная. Когда она появляется на льду, знаете, в зале что-то происходит. Как будто всю площадку светом заливает. До каждого зрителя долетает её энергетика. И всё, что легло на её хрупкие плечики – я считаю, это всё незаслуженно. Но ничего не бывает просто так. И я уверена, что она очень сильная девочка. И она пройдёт через эти тернии, через все преграды. Я верю в неё и считаю, что её ждёт огромное будущее», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».