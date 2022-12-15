Видео: Елизавета Туктамышева выполнила сложную поддержку из парного катания

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Фигуристка показала поддержку из парного катания.
«К такому моё тело не было готово, а это только одна из множества поддержек...» – подписала видео Туктамышева.
25-летняя Туктамышева готовится к участию в новогодних шоу. Она примет участие в спектакле на льду «Снежная королева». Елизавета играет Герду. Шоу пройдёт в Перми 3-4 января 2023 года.
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп.
- 15 декабря 2022
-
11:55
-
11:46
-
11:37
-
10:15
-
09:18
-
09:08
- 14 декабря 2022
-
22:29
-
22:18
-
21:51
-
21:25
-
21:06
-
20:26
-
19:47
-
16:00
-
15:16
-
15:15
-
11:52
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:53
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
00:27
- 13 декабря 2022
-
23:00
-
22:38
-
22:12
-
22:03
-
22:00
-
21:44
-
21:00
-
20:45
-
20:23