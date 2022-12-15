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Видео: Елизавета Туктамышева выполнила сложную поддержку из парного катания

Видео: Елизавета Туктамышева выполнила сложную поддержку из парного катания
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Фигуристка показала поддержку из парного катания.

«К такому моё тело не было готово, а это только одна из множества поддержек...» – подписала видео Туктамышева.

25-летняя Туктамышева готовится к участию в новогодних шоу. Она примет участие в спектакле на льду «Снежная королева». Елизавета играет Герду. Шоу пройдёт в Перми 3-4 января 2023 года.

Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп.

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