Татьяна Навка — о танцах на льду в России: лидеров сейчас как таковых нет

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка оценила нынешнюю ситуацию в танцах на льду в России.

«Да, так случилось, что Синицина и Кацалапов ушли, а Александра Степанова и Иван Букин с травмами и жизненными ситуациями немножко отступили. Но я уверена, что они вернутся в следующем сезоне и докажут, что они – сильнейшие. Надеюсь, что к тому времени западные коалиции рассыплются, справедливость восторжествует, и нашим спортсменам дадут возможность защищать честь страны на международном уровне. Насчёт остальных пар – соглашусь с вами, лидеров сейчас как таковых нет.

Дэвис и Смолкин? Если судить по тому, что они были на Олимпиаде в Пекине, формально – да. Но они же не выступали на этапах Гран-при России, так ведь? Как российским болельщикам к этому относиться? Мне кажется, это надо принять как факт. Сейчас у них такая ситуация, а там – посмотрим. Жизнь всегда расставляет точки над «i», поэтому рано или поздно мы все узнаем относительно Дианы и Глеба. Сейчас строить какие-то догадки относительно того, почему у них всё так происходит, на мой взгляд, бессмысленно», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».