Бутырская не согласилась с Родниной в том, что усложнение не красит фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которая заявила, что техническое усложнение не красит женское фигурное катание.

«Слова Родниной, что техническое усложнение не красит женское фигурное катание? Я бы не сказала… Всё придёт и будет ОК. Есть разные девочки. Кто-то умудряется делать квад и очень интересно кататься, а кто-то — от прыжка к прыжку. Мы уже ушли в другую область и обратной дороги нет. Думаю, пройдёт время и девочки будут успевать следить за всем.

Что значит ушли в другую область? Другой уровень женского фигурного катания. Теперь без четверных прыжков делать нечего. Теперь много фигуристок обладают элементами ультра-си. Сейчас подняли возрастной ценз. Будем смотреть, как будут исполняться элементы в 17 лет. Должно пройти время. В России сейчас скачок в женском фигурном катании. Нельзя же сказать, что давайте не будем прыгать четверные прыжки, а давайте катать программы. Я вас уверяю, что они будут и четверные прыгать, и катать программы. Ни у тренера, ни у девочек не только прыжки в голове», — приводит слова Бутырской Legalbet.