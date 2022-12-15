Татьяна Навка: не хотела бы выступить с мужем в «Ледниковом периоде»? Ой, нет!

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка рассказала, что думает о выступлении в паре с мужем Дмитрием Песковым в рамках телешоу «Ледниковый период».

«Он (Дмитрий Сергеевич Песков. — Прим. «Чемпионата») играет в хоккей. У него нет времени часто это делать, но на коньках он стоит достаточно хорошо. Его можно наблюдать на Красной площади, когда происходит открытие ГУМ-Катка. Вся наша семья приходит, для нас это большой праздник.

Не хотела бы выступить с ним в паре в «Ледниковом периоде»? Ой, нет (смеётся)! Вы что, это невозможно. Это отнимает слишком много времени. Ребята на «Ледниковом периоде» буквально живут. Пара была бы бомба. Взрыв даже (смеётся)! Но что поделать. Мы свои «Ледниковые периоды» оставляем дома – для семьи, для очага, для любви. Для нас с Дмитрием Сергеевичем на данном жизненном этапе подобное уже не в приоритете», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».