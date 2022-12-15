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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала имена любимых фигуристок

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала имена любимых фигуристок
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка назвала имя своей любимой фигуристки.

«Если выбирать кумира, то это Людмила Пахомова. Причём не только как фигуристка, но и как личность, человек. Что же касается молодых – выделить кого-то одного невозможно. К примеру, Виктория Синицина – моя, можно сказать, копия. Она очень похожа на меня, многие это отмечают. Она невероятно талантливая – сама ещё не знает насколько. Вика ещё такая молодая, что сама себя ещё до конца не открыла. У меня с ней фактически 20 лет разницы – представляете, сколько всего она может за эти 20 лет сделать?

Камила – тоже невероятный талантище… Алина, Аня. Они ещё молодые звёздочки, но в них столько всего заложено! Это такое счастье, что эти девчонки – достояние нашей страны. Невероятное, могучее наше наследие», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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