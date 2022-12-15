ISU подтвердил, что Анна Щербакова номинирована на премию Skating Awards – 2023
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал полный список номинантов на премию ISU Skating Awards – 2023. В нём только одна представительница России — олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова.
Щербакова поборется за награду «Самый ценный фигурист». Её конкурентами будут американец Нэйтан Чен, японцы Юма Кагияма, Сёма Уно и Каори Сакамото, спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара, французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун.
Отметим, что в номинации «Новичок года» отсутствует представитель США Илья Малинин, впервые приземливший в 2022 году аксель в 4,5 оборота.
Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.
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