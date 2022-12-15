Авербух — о своих спортивных школах для детей в Крыму: я не говорю, я делаю
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух поделился мыслями о своей спортивной школе в Крыму.
«Давно работаю в Крыму, у меня это не желание, а реальность. Построил ледовый центр в Симферополе, он три года уже живет, показывает результаты — хоккеисты попали в суперфинал „Золотой шайбы“, о чем я не мог и мечтать. Я не говорю, я делаю, плюс строится еще один каток в Евпатории, дети получают большое количество льда для занятий. Я привез тренеров для подготовки — выстроена работа школы „Наследие“, я давно это делаю», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Отделения школы Авербуха «Наследие» находятся в трех городах — Симферополе, Ставрополе и Ессентуках. В школе «Наследие» занимаются более 1 500 детей.
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