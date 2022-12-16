Букин катал Михееву на мотоцикле, Медведева бросалась подушкой. Фото ледового шоу

В Москве прошли съёмки нового выпуска знаменитого ледового шоу «Ледниковый период». В субботу, 17 декабря, Первый канал представит зрителям десятый по счёту выпуск.
В жюри на этот раз были Сергей Полунин, Кирилл Зайцев, Анна Снаткина, Татьяна Тарасова и Татьяна Навка. В роли ведущих — Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Лучшие кадры десятого выпуска шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на неё повлияла работа ведущей в шоу «Ледниковый период».
«Первые записи эфиров для меня были сложными и волнительными. Я не совсем представляла, что от меня требуется, что меня ждёт. Ушло какое-то время на то, чтобы адаптироваться, но потом я провела работу над ошибками, старалась совершенствоваться – и в чём-то точно стала лучше.
Наверное, я стала более открытой. Быть ведущей – это не просто выйти на лёд и откатать программу. Ведь мне нужно общаться, заводить диалог с людьми, с которыми я незнакома. Вот это для меня необычно, в жизни я так никогда не делаю. Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься», — цитирует Щербакову телеграм-канал TeamShcherbakova со ссылкой на журнал Hello.
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