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«Больше свободы». Сменившая гражданство Павлова — о разнице тренировок в России и Европе

«Больше свободы». Сменившая гражданство Павлова — о разнице тренировок в России и Европе
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21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, рассказала, в чём разница российского и европейского подхода к тренировкам.

В России Павлова тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом. Пара с Бломмертом распалась во время пандемии коронавируса, после чего Павлова завершила карьеру.

«Для меня особой разницы не было. Когда ты спортсмен, который работает на результат, в целом не важно, где это происходит — там или здесь. Наверное, глобально, у нас всё-таки есть система, все относятся ко всему очень серьезно, пожёстче дисциплина. Там у спортсменов немножко больше свободы. Но огромной разницы для себя я не увидела», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Полное интервью с Еленой Павловой читайте на «Чемпионате» в пятницу, 16 декабря, в 8:00.

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