«Нельзя осуждать за это». Павлова — о переходах фигуристов в другие сборные

21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, высказалась о возможных причинах, побуждающих спортсмена выступать за другую страну.
В России Павлова тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом. Пара с Бломмертом распалась во время пандемии коронавируса, после чего Павлова завершила карьеру.
«Это такой спорный вопрос. Я не хочу комментировать ситуации других спортсменов. Могу сказать по себе, как я считаю. Любой спортсмен больше всего хочет, конечно, выступать, соревноваться. Поэтому, когда у спортсмена появляется такая возможность, естественно, он будет за неё цепляться. Это шанс реализовать себя. Я не готова обсуждать других, но самое главное для спортсмена — это реально выступать на соревнованиях. Важно реализовывать свой потенциал, показывать результаты тренировок. Считаю, что нельзя осуждать за это спортсменов. Спортивная карьера одна», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Полное интервью с Еленой Павловой читайте на «Чемпионате» в пятницу, 16 декабря, в 8:00.
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