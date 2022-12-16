Сменившая гражданство российская фигуристка: не понимаю беготню от тренера к тренеру

21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, заявила, что не понимает, когда спортсмены часто меняют тренера.
В России Павлова тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом. Пара с Бломмертом распалась во время пандемии коронавируса, после чего Павлова завершила карьеру.
«Мыслей сменить тренера никогда не было. Меня полностью всё устраивало в моём тренере, тренировочном процессе. Я никогда не искала причину каких-то своих неудач в тренере, а всегда искала её в себе. Я этого никогда не понимала – беготню от тренера к тренеру. Поэтому нет, у меня таких мыслей не было», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Полное интервью с Еленой Павловой читайте на «Чемпионате» в пятницу, 16 декабря, с 8:00.
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