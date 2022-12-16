Фигуристка Павлова рассказала, как пробовала четверные прыжки в группе Писаренко

21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, рассказала, что в последнем для себя сезоне в одиночном катании (2016/2017) пробовала исполнять элементы ультра-си.
В России Павлова тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом. Пара с Бломмертом распалась во время пандемии коронавируса, после чего Павлова завершила карьеру.
«Пробовала ли учить элементы ультра-си? Да, конечно. Это был уже мой заключительный сезон в одиночном катании. Тогда хотелось пробовать что-то новое, пробовать чем-то выделяться, мы начинали учить и тройной аксель, и четверные пробовали. Но в то время это было не очень популярно, никто ещё ничего не прыгал, все только пробовали. Нельзя назвать это разучиванием четверных, это была больше как проба», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
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