«Селезёнка и печень увеличились в два раза». Фигуристка — о том, как перенесла мононуклеоз

21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, рассказала о заболевании мононуклеозом во время сезона в Германии.

В России Павлова тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом. Пара с Бломмертом распалась во время пандемии коронавируса, после чего Павлова завершила карьеру.

«Мы откатали несколько соревнований и должны были готовиться к национальному первенству. Болезнь началась абсолютно неожиданно. Просто по ощущениям вначале — недомогание, слабость, постоянно хочется спать, жуткие головные боли. Как я читала, это такая штука, которая очень часто задевает именно спортсменов. Происходит на фоне ослабленного иммунитета. Тот сезон был очень насыщенный в плане переездов, поездок и всего остального, и, видимо, из-за этого у меня немного ослабился иммунитет.

Болезнь проходила тяжело. Некоторые переносят её в более скрытой форме, а у меня всё было намного хуже. Очень высокая температура, которая очень тяжело сбивается, постоянные невероятные головные боли. Затем вдобавок прикрепилась ангина. Это всё очень тяжело перенести на ногах, тем более я всё это время пыталась тренироваться. Нам было очень важно выступить на национальном чемпионате, чтобы отобраться в сборную, получить финансирование, отобраться на главные старты сезона. Я приняла решение, что нужно выступить. Хотя бы с двойными прыжками, двойным подкрутом, но нужно попытаться. И я всё-таки полетела в Оберстдорф.

Всё это время у меня постоянно держалась температура, я её сбивала, ходила на тренировки. Прокатывала три элемента подряд и задыхалась. Сил не было вообще. Уже в Оберстдорфе я почувствовала сильные боли в животе при выполнении ряда парных элементов и испугалась. Когда мы приехали к врачу, выяснилось, что и селезёнка, и печень у меня увеличены практически в два раза. Врачи и немецкие тренеры ужаснулись и сразу сняли меня с соревнований. Это был предновогодний период, и под Новый год я прилетела обратно в Петербург и тут долечивалась. Однако лечения как такового нет. Только устранение симптомов: ту же температуру сбивать. Ничего особенного. Нужно просто время восстановиться, прийти в себя», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.