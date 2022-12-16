Российская фигуристка-парница рассказала, как от неё отказался немецкий партнёр

21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, рассказала, как завершилось это сотрудничество.

Павлова и Бломмерт начали выступать в сезоне-2019/2020. Перед чемпионатом Германии Елена заболела мононуклеозом и была вынуждена вернуться в Санкт-Петербург для лечения. А когда пришло время возвращаться в Германию, началась пандемия коронавируса.

«Встал вопрос, как мне вернуться обратно в Германию. Партнёр прилететь в Россию не мог, а меня без рабочей визы тоже не выпускали. Немецкая федерация пыталась это решить, но, к сожалению, не сложилось. В августе мне позвонил партнёр и сказал, что у него есть вариант кататься дальше и как я на это смотрю. Ну как я могла на это смотреть? Разумеется, я могу понять его в этой ситуации, но мне было обидно. Так сложилось. Всё навалилось в один сезон практически. Я больше не вернулась в Германию, осталась в Санкт-Петербурге. Решила взять небольшую паузу и подумать, что делать дальше», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.