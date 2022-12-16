Павлова — о Щербаковой на ОИ: она сделала свой максимум в нужное время в нужном месте

21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, высказалась о выступлении российских фигуристок на Олимпийских играх – 2022.

Анна Щербакова стала чемпионкой, Александра Трусова – серебряным призёром, Камила Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир.

«Хочу начать с того, что все наши девочки — огромные молодцы. И не только девочки, все наши спортсмены. И вообще все спортсмены! Мне понравились выступления абсолютно всех спортсменов, но я очень рада за Аню Щербакову, потому что это было абсолютно чистое катание, она всегда делает ставку на чистоту и стабильность. И она сделала свой максимум как раз в нужное время в нужном месте. Она огромная молодец!» — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.