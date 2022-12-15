«Конкуренция очень сильная». Тарасова — о шансах Щербаковой на премию ISU Skating Awards

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о номинации олимпийской чемпионки в женском одиночном катании, россиянки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards – 2023.

Щербакова поборется за награду «Самый ценный фигурист». Её конкурентами будут американец Нэйтан Чен, японцы Юма Кагияма, Сёма Уно и Каори Сакамото, спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара, французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун.

«Нам очень приятно, что Международный союз конькобежцев выдвинул Аню на эту премию, но конкуренция у неё очень сильная. Есть ли у неё шансы на победу? Оценивать шансы никогда не люблю», — приводит слова Тарасовой ТАСС.