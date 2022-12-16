Илья Авербух рассказал, в каком возрасте планирует поставить на коньки своего сына Льва

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, в каком возрасте планирует поставить на коньки своего младшего сына Льва, который родился 14 августа 2021 года.

«Наверное, пока еще рано говорить об этом. Но, безусловно, когда ему исполнится три годика, мы обязательно поставим его на коньки. И если я профессиональным взглядом почувствую, что ему это нравится и у него получается, то не исключаю, что у него начнется карьера фигуриста.

Конечно, мне бы хотелось видеть его на льду. Но, в первую очередь, надо трезво оценить, есть ли у него талант и дар. Это видно практически сразу, даже к пяти годам уже понятно, насколько яркой будет спортивная карьера в фигурном катании. Посмотрим. Лев — очень артистичный мальчик, это видно уже сейчас. Он слышит музыку, любит танцевать. Но всё меняется, он будет взрослеть», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».