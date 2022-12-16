Авербух: Медведева не боится перевоплощаться, быть разной

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об опыте работы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в парном катании.

В проектах Авербуха Медведева каталась с Александром Энбертом, Фёдором Федотовым, Даней Милохиным и Артёмом Федорченко.

«Мы не забываем, что Женя — выдающаяся одиночница, двукратная чемпионка мира. И для неё катание в паре — это интересный опыт. Она уже попробовала себя в парном катании с Александром Энбертом и в танцах на льду с Федотовым. Мы знаем, что Женя, безусловно, человек, который стремится развиваться, пробовать новое.

Она добилась абсолютного успеха в двух сезонах «Ледникового периода» с разными партнёрами, которым несказанно повезло с Женей: она готова всегда меняться, искать, она не боится взлетать в высокие поддержки, не боится перевоплощаться, что тоже важно, не боится быть разной. Это большой плюс, и для любого режиссёра — большое подспорье, когда спортсмен готов на любые эксперименты», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».