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23-летняя Евгения Медведева впервые попробовала себя в горных лыжах. Видео

23-летняя Евгения Медведева впервые попробовала себя в горных лыжах. Видео
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала видео, на котором она катается на горных лыжах. Это первый опыт Евгении.

После зимней Олимпиады 2018 года Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, неожиданно покинул программу. Заменил его актёр Фёдор Федотов.

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