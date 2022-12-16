Журанков объяснил, почему не видит Туктамышеву в тройке по итогам чемпионата России

Телекомментатор Андрей Журанков предположил, у кого наивысшие шансы одержать победу в женском одиночном катании по итогам чемпионата России.
«Камила Валиева, мне кажется, попытается сделать тройной аксель в короткой программе, и это её вытащит. Четверного тулупа при наборе Акатьевой и Петросян достаточно не будет. Но всё-таки Камила Валиева, второе место — Софья Акатьева, а третье — либо Самоделкина, либо Муравьёва. Петросян не должна компонентами добрать, если объективно судить. 60 процентов за Муравьёву, 40 – за Самоделкину.
Туктамышева… Мы за Лизу болеем и считаем, что она великолепно катается, пример стойкости и длительности карьеры. Но почему-то как чемпионат России, у неё что-то случается. Только поэтому я её не поставил в тройку», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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