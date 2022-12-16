Журанков — о Худайбердиевой и Базине: как они грамотно падают в этом сезоне!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и телекомментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили неудачные выступления пары Елизавета Худайбердиева / Егор Базин в этом сезоне.

Боброва. Интересно, кто же займёт первое место (смеётся)?

Журанков. Выступление в Тольятти, очередное падение, почти мировой рекорд, все обсуждают. Я не очень понимаю, почему там появился коэффициент 2,4 в оценках за компоненты?

Боброва. Ни у кого не было, а у них был.

Журанков. Должно быть умножено на два. Почему сначала умножили на 2,4? Но самое весёлое — даже когда им отняли, техническая оценка не уменьшилась. Они не выправили техническую оценку. Она упала на твиззлах, ей засчитали третий уровень. Как? Три оборота успела сделать.

Боброва. Плюс-минус уровень и есть.

Журанков. Как они грамотно падают в этом сезоне! Всегда в конце элемента, не теряя уровни.

Боброва. Конечно, оправданий их катанию нет. Но всё таки хочу немного поддержать ребят. Представляете, как им плохо? Мало того что они свой потрясающий произвольный ещё ни разу не откатали чисто, а где чисто было — там на короткой ошибались. Они ни один старт чисто не откатали — лидеры сборной на данный момент. При этом им сыплют эти «грибы» так, что они вот так должны ходить (прикрывается рукой). Потому что это стыдно! Но они-то не имеют к этому отношения никакого и не могут с этим ничего сделать. Поэтому ребятам желаю собраться, включить голову.

Журанков. Я бы на их месте написал открытое письмо, обратился к судьям через прессу: «Уважаемые судьи и уважаемые болельщики, мы просим прощения за те ошибки, которые допускаем, нам эта ситуация не нравится. У нас обращение к уважаемым судьям — пожалуйста, судите нас…»

Боброва. Естественно, они этого не сделают, но это патовая ситуация. Они могут чисто кататься. Но только они этого не делают, к сожалению. Очень надеюсь на чемпионат России, но даже при таком раскладе, учитывая, какие оценки им ставят… Не знаю, изменится это к чемпионату России или нет, но единственные лидеры — это Худайбердиева и Базин. Не знаю, что должно произойти, чтобы они не выиграли.