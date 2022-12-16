Татьяна Тарасова: Щербакова заслуженно стала спортсменкой года. Разве могут быть сомнения?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу российской фигуристки Анны Щербаковой в Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года».

«Считаю, Анна заслуженно стала победителем номинации «Спортсменка года». Разве могут быть сомнения? Сто человек – и все говорят по-разному. Что теперь, слова каждого записывать?



Меня удивила реакция Бородавко. При чём здесь лыжи и фигурное катание? Аню выбрал не один человек, а вся экспертная комиссия. Очень довольна результатом! Было приятно видеть, как ей аплодировал зал», — цитирует Тарасову Sport24.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что, по его мнению, награду должна была получить Наталья Непряева.