Боброва: на Левито в женском финале Гран-при было смотреть интереснее всего

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала выступление американской фигуристки Изабо Левито в женском финале Гран-при ISU.

Напомним, американка заняла итоговое второе место в произвольной программе, уступив лишь Маи Михаре из Японии.

«На самом деле я за неё очень рада, потому что из всех в женском финале Гран-при мне на неё было смотреть интереснее всего. И ещё я болела за Хендрикс, но по короткой она откатала не так хорошо, как уже откатывала в этом сезоне. Меня это немножко расстроило. Может быть, здесь и не хватило во второй оценке. И когда она начала падать в произвольной и элементы у неё посыпались, она произвольную на вторую оценку не додержала. Но, честно сказать, именно по катанию, по целостности программы относительно этих ошибок и кто как на них реагировал, пытаясь докатать свою программу, мне Левито по второй оценке понравилась намного больше, чем Хендрикс», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».