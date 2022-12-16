Елена Вайцеховская объяснила, почему Щербакова — единственная россиянка в номинациях ISU

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская объяснила, почему в номинациях на премии от Международного союза конькобежцев (ISU) Россию представляет лишь Анна Щербакова.

«В номинантах ISU на лучших из лучших по итогам года, кроме Ани Щербаковой, нет ни одного номинанта, хотя тренеров и хореографов представлено по восемь человек, а в категориях «Лучший костюм» и «Лучшая программа» номинантов аж по 20.



О чём это говорит? Прежде всего о том, что российских претендентов на что-либо выбрасывают сейчас из всех голосований и опросов и нужно быть невероятно убедительным, чтобы получить шанс куда-то пробиться.



Но очевидно и другое. Например, что в части постановок/костюмов мы в фигурном катании реально не впереди планеты всей.



Считаю так исключительно потому, что смотрю на списки и прикидываю: кто из наших фигуристов, тренеров и хореографов мог бы реально войти в этот перечень? Ну кроме Тамары Москвиной? И понимаю, что кандидатур у меня, таких, кого можно было бы без сомнений в первую тройку поставить, как-то совсем не набирается…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.