Радионова считает, что премию ISU «Самый ценный фигурист» выиграет Нэйтан Чен

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова считает, что премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист» выиграет олимпийский чемпион американец Нэйтан Чен.
«Конечно, все наши спортсмены, которые выступали на Олимпиаде, достойны быть включёнными в список. Те, кто участвовал в Олимпиаде — это особая каста людей. Но по результатам, конечно, Аня — олимпийская чемпионка, а выиграть Олимпиаду в личном зачёте — это очень престижно. Она достойна быть в списке номинантов, было бы неправильно её туда не включить. Шансы, конечно, есть у всех, но мне почему-то кажется, что выиграет Нэйтан Чен», — приводит слова Радионовой «РИА Новости».
Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала единственной российской спортсменкой, вошедшей в число номинантов на премию. Помимо Щербаковой, за победу в данной категории также поборются Нэйтан Чен, серебряный призёр Олимпийских игр японец Юма Кагияма, бронзовые призёры Олимпийских игр японцы Рику Миура и Рюити Кихара, олимпийские чемпионы французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, бронзовый призёр Олимпиады японка Каори Сакамото, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун и бронзовый призёр Олимпийских игр японец Сёма Уно.
- 16 декабря 2022
-
18:26
-
18:07
-
18:03
-
16:37
-
13:06
-
12:37
-
12:33
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:34
-
11:18
-
10:49
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:30
-
09:27
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:39
-
00:16
-
00:01
- 15 декабря 2022
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:00
-
21:00
-
19:45
-
18:52
-
17:12
-
14:50