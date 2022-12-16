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Радионова считает, что премию ISU «Самый ценный фигурист» выиграет Нэйтан Чен

Радионова считает, что премию ISU «Самый ценный фигурист» выиграет Нэйтан Чен
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова считает, что премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист» выиграет олимпийский чемпион американец Нэйтан Чен.

«Конечно, все наши спортсмены, которые выступали на Олимпиаде, достойны быть включёнными в список. Те, кто участвовал в Олимпиаде — это особая каста людей. Но по результатам, конечно, Аня — олимпийская чемпионка, а выиграть Олимпиаду в личном зачёте — это очень престижно. Она достойна быть в списке номинантов, было бы неправильно её туда не включить. Шансы, конечно, есть у всех, но мне почему-то кажется, что выиграет Нэйтан Чен», — приводит слова Радионовой «РИА Новости».

Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала единственной российской спортсменкой, вошедшей в число номинантов на премию. Помимо Щербаковой, за победу в данной категории также поборются Нэйтан Чен, серебряный призёр Олимпийских игр японец Юма Кагияма, бронзовые призёры Олимпийских игр японцы Рику Миура и Рюити Кихара, олимпийские чемпионы французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, бронзовый призёр Олимпиады японка Каори Сакамото, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун и бронзовый призёр Олимпийских игр японец Сёма Уно.

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