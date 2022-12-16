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Алёна Косторная рассказала, кем видит себя через пять лет

Алёна Косторная рассказала, кем видит себя через пять лет
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, с чего начались её занятия спортом и блогерством, а также ответила на вопрос, кем видит себя через пять лет.

«Как блогер начинала просто со съёмок обычных видео, где рассказывала о жизни, как спортсмен – мама привела на каток.

Через пять лет вижу себя успешным блогером, который ездит по миру и рассказывает о странах и фигурном катании. Никто не расскажет вам о фигурном катании и его тонкостях так, как это могу сделать я», — приводит слова Косторной People Talk.

Косторная в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой. Алёна пропускает сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре.

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