Фигуристка Алёна Косторная назвала неизвестный факт о себе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Алёна Косторная в блиц-интервью People Talk назвала неизвестный факт о себе и рассказала, в чём её «фишка».

В чём моя «фишка»?

Я не боюсь говорить прямо то, что думаю, и высказывать своё мнение.

Почему я делаю то, что делаю?

Любовь к своему виду спорта.

В чём сила?

Сила в правде.

Факт, который вы не прочтёте обо мне в Сети?

У меня клаустрофобия.

Кто меня вдохновляет?

Билли Айлиш.

Косторная в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой. Алёна пропускает сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре. Косторная участвует в ледовых шоу, где постепенно восстанавливает свою форму.