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Фигуристка Алёна Косторная назвала неизвестный факт о себе

Фигуристка Алёна Косторная назвала неизвестный факт о себе
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Алёна Косторная в блиц-интервью People Talk назвала неизвестный факт о себе и рассказала, в чём её «фишка».

В чём моя «фишка»?
Я не боюсь говорить прямо то, что думаю, и высказывать своё мнение.

Почему я делаю то, что делаю?
Любовь к своему виду спорта.

В чём сила?
Сила в правде.

Факт, который вы не прочтёте обо мне в Сети?
У меня клаустрофобия.

Кто меня вдохновляет?
Билли Айлиш.

Косторная в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой. Алёна пропускает сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре. Косторная участвует в ледовых шоу, где постепенно восстанавливает свою форму.

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