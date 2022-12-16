Алина Загитова назвала телеведущую, на которую равняется

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала о телепроектах, на которых ей интересно было бы поработать в качестве ведущей.

Загитова три сезона подряд ведёт шоу «Ледниковый период», благодаря чему уже трижды была признана лучшей ведущей года, по мнению читателей «Комсомольской правды».

«Например, мне очень нравится проект «Танцы». Я восхищаюсь тем, как ведёт это шоу Ляйсан Утяшева, стремлюсь к такому уровню. Ни в коем случае не претендую на её место, но такой формат мне был бы очень интересен. Может быть, когда-то представится возможность поработать с ней вместе. И в целом для предложений я открыта. У меня сейчас такой возраст, когда можно делать что-то новое, чтобы нарабатывать опыт, развивая себя не только как телеведущую, но и как личность», — приводит слова Загитовой «КП Спорт».