«Говорю любя». Роза Сябитова призвала Алину Загитову отказаться от карьеры телеведущей

Российская телеведущая Роза Сябитова критически высказалась об олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой в роли телеведущей. Ранее Загитова стала «Лучшей телеведущей 2022 года» по версии читателей «Комсомольской правды».
«Будем честными. Я могу сказать, что она не тянет, хотя очень старается. Это видно. Я тоже имею разряд по фигурному катанию, но чемпионкой я не стала.
У нас так много профессиональных актёров, которые могут стать прекрасными ведущими. Негоже отбирать хлеб, ну негоже. Я бы посоветовала не заниматься этой историей, это принесёт больше разочарований.
Надо принять волевое решение заняться чем-то другим. Говорю любя. Она очень органична внешне, но когда начинает говорить…» — приводит слова Сябитовой Blitz+.
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