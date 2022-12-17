Траньков — о Коляде: потеря. Миша лучший по зрелищности катания, у него армия болельщиков

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков прокомментировал новость о снятии Михаила Коляды с чемпионата России по фигурному катанию. Ранее тренер спортсмена Алексей Мишин рассказал, что Коляда пропустит ЧР по состоянию здоровья.

«Это потеря. Миша — один из лидеров нашей сборной на протяжении многих лет. По зрелищности катания, в хореографии, наверное, он лучший. У него большая армия болельщиков. Я желаю Мише здоровья! Пусть возвращается и радует своих поклонников в дальнейшем», — цитирует Транькова «Матч ТВ».

Соревнования начнутся 22 декабря и продолжатся вплоть до 25 декабря. До этого телекомментатор Андрей Журанков спрогнозировал тройку призёров в мужском одиночном катании по итогам чемпионата России, включив туда Михаила Коляду и Марка Кондратюка.

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