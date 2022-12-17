Илья Авербух прокомментировал новость, что Михаил Коляда пропустит чемпионат России

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на новость об отказе Михаила Коляды от участия в грядущем чемпионате России.

«Думаю, что Миша расстроен. Они до последнего с Алексеем Николаевичем Мишиным готовились и принимали решение, сможет ли он справиться со всем. Но я бы ни в коей мере не говорил о завершении карьеры.

Михаила зрители могут увидеть на наших новогодних представлениях. Это объяснимо, потому что там не надо прыгать четверные прыжки. Для чемпионата России, видимо, здоровье подводит.

Но Миша ещё может сказать своё слово. Это, безусловно, очень талантливый человек. Надо вспомнить, что Миша и бронзовый призёр чемпионата мира, и серебряный призёр Олимпийских игр в нашей команде, и призёр чемпионата Европы, а также многократный призёр чемпионата России. Это уже состоявшийся большой спортсмен», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.