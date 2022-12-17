Российские фигуристы лидируют после коротких программ на Китайско-российских играх

Российские фигуристы захватили лидерство после коротких программ по итогам первого соревновательного дня Китайско-российских зимних молодёжных игр, которые проходят в Цзилине (Китай).
В женском одиночном катании короткую программу выиграла Елизавета Куликова, набравшая 65,20 баллов. Второй стала Таисия Щербинина (55,79), третьей — Екатерина Анисимова (50,16). Куликова показала прокат практически без помарок, Щербинина и Анисимова ошиблись при исполнении каскада.
В мужских соревнованиях после короткой программы лидирует Григорий Фёдоров (73,63). Фёдор Зонов — второй (71,80), Николай Угожаев — третий (62,06). Победитель недавнего прыжкового чемпионата страны Фёдоров допустил незначительные ошибки, у Зонова и Угожаева не получился тройной аксель. Четверные прыжки фигуристы в короткой программе не исполняли, так как соревнуются по программе юниоров.
В соревнованиях спортивных пар первое место в короткой программе заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (66,98), второе — Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (66,20). Чикмарёва и Янченков допустили помарку на выбросе, а Осокина и Грицаенко уступили одногруппникам в компонентах.
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