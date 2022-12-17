Туктамышева и Тарасова вместе отпраздновали день рождения

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что отметила день рождения вместе со своей подругой по национальной команде Евгенией Тарасовой.

Елизавете сегодня, 17 декабря, исполнилось 26 лет, а Евгения отпраздновала свой 28-й день рождения. Обе фигуристки выступят на чемпионате России, который пройдёт с 22 по 24 декабря в Красноярске.

«Счастливые именинницы отпраздновали свой день рождения походом за сумками. А потом вкусно покушали вместе с Анной Овчаровой», — написала Туктамышева в соцсетях.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании.

Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы в паре с Владимиром Морозовым.