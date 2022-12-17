Тутберидзе присвоили категорию тренера высшего национального уровня

Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе была присвоена категория тренера высшего национального уровня. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).



Аналогичная категория по решению ФФККР также была присвоена Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову, Александру Жулину, Петру Дурневу, Сергею Доброскокову, Ирине Жук, Владиславу Жовнирскому, Нине Мозер, Сергею Рослякову, Ольге Рябининой, Александру Свинину, Алексею Тихонову и Владиславу Фомину.



Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призёров чемпионата России, юношеской Олимпиады, чемпионатов мира среди юниоров, финала серии Гран-при России.

Среди воспитанников Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сейчас под её руководством тренируются олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, а также серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова.