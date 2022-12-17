Елизавета Туктамышева: в 18 лет мне казалось, что в 26 я буду иной

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, какой бы хотела видеть себя через 5-10 лет.

Сегодня, 17 декабря, фигуристке исполнилось 26 лет.

«Уверенной в себе, успешной в чём-то ещё, кроме фигурного катания, с чётким ощущением, что могу ещё что-то делать, помимо спорта, и у меня это хорошо получается.

Не знаю, в 18 лет мне казалось, что в 26 я буду иной, но прошло время, и я никак не изменилась внешне, по крайней мере. Это хорошо. Наверное, свою роль играет лёд – «лифтинг эффект» постоянный. (Смеётся).

Но если говорить не о том, какой бы я хотела видеть себя, а чего я хотела бы достичь, мне хотелось бы найти дело, которое приносило бы пользу не только мне, но и всем остальным, многим людям в мире.

Я ищу, я хочу, но это сложно. Если говорить откровенно, то страшно что-то новое начинать, потому что 20 лет ты делаешь одно дело, в котором профессионал, и начать что-то новое, где ты не разбираешься, не понимаешь, то страшно ошибиться и понять, что это не твое. Если я что-то найду, начну и пойму, что это не только приносит удовлетворение мне, но и пользу всем — это будет классно. Вот тогда в моей душе будет гармония», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.