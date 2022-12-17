Елизавета Туктамышева объяснила, почему не участвовала в личном ЧР по прыжкам

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева объяснила, почему не участвовала в личном турнире чемпионата России по прыжкам.
«Я изначально подумала, что не буду выступать, потому что понимала, что даже если получится четверной тулуп в командном турнире, то, скорее всего, в личном я не буду его делать, потому что устану после командника, а там надо быть всё-таки в тонусе. А с одним тройным акселем в личном мне делать было нечего, потому что девочки прыгали бы другие четверные. Поэтому решила, что спокойно подготовлюсь, тем более, в тот момент я не совсем оптимально себя чувствовала, и это было правильное решение», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.
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