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Фёдор Зонов стал победителем третьих Российско-китайских молодёжных игр

Фёдор Зонов стал победителем третьих Российско-китайских молодёжных игр
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Россиянин Фёдор Зонов выиграл золото в соревнованиях в мужском одиночном катании на третьих Российско-китайских молодёжных играх.

За две программы Зонов набрал 213,28 балла. Вторым стал Григорий Фёдоров (212,10). Третье место занял Николай Угожаев (195,26).

После короткой программы Зонов шёл на втором месте, уступая Григорию Фёдорову. В произвольной программе равных Фёдору не было — он допустил лишь помарку на тройном прыжке.

Отметим, что на Играх в Цзилини Зонов заменил травмировавшегося на сборе в Новогорске Владислава Дикиджи. Он является учеником заслуженного тренера России Валентины Чеботарёвой.

Впервые в истории Российско-китайских молодёжных игр россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях юношей-одиночников.

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