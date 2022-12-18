Куликова выиграла соревнования в женском одиночном катании на Играх в Цзилини

Российская фигуристка Елизавета Куликова стала победителем соревнований в женском одиночном катании на Российско-китайских молодёжных зимних играх, которые проходят в китайской провинции Цзилинь.
Куликова набрала 189,71 балла и опередила соотечественниц Таисию Щербинину (177,29) и Екатерину Анисимову (154,01).
Победительница набрала 124,51 балла в произвольной программе, откатав чисто все элементы, кроме комбинированного вращения.
Российские фигуристки в третий раз в истории молодёжных Игр России и Китая заняли весь пьедестал.
В 2018 году Куликова участвовала в первом сезоне «Ледникового периода», но не прошла отборочный тур. В 2019 году она откаталась под композицию Майкла Джексона Bad и получила «зелёный свет» от Ильи Авербуха и Романа Костомарова. Фигуристка выбрала в тренеры Илью Авербуха.
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