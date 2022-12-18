Куликова выиграла соревнования в женском одиночном катании на Играх в Цзилини

Российская фигуристка Елизавета Куликова стала победителем соревнований в женском одиночном катании на Российско-китайских молодёжных зимних играх, которые проходят в китайской провинции Цзилинь.

Куликова набрала 189,71 балла и опередила соотечественниц Таисию Щербинину (177,29) и Екатерину Анисимову (154,01).

Победительница набрала 124,51 балла в произвольной программе, откатав чисто все элементы, кроме комбинированного вращения.

Российские фигуристки в третий раз в истории молодёжных Игр России и Китая заняли весь пьедестал.

В 2018 году Куликова участвовала в первом сезоне «Ледникового периода», но не прошла отборочный тур. В 2019 году она откаталась под композицию Майкла Джексона Bad и получила «зелёный свет» от Ильи Авербуха и Романа Костомарова. Фигуристка выбрала в тренеры Илью Авербуха.