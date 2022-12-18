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Щербакова и Гончаров лидируют после ритм-танца на Российско-китайских молодёжных играх

Щербакова и Гончаров лидируют после ритм-танца на Российско-китайских молодёжных играх
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Российская пара фигуристов Анна Щербакова / Егор Гончаров занимает первое место в соревнованиях в танцах на льду на Китайско-российских молодёжных зимних играх в Цзилини, набрав 69,02 балла после ритм-танца.

На втором месте – ещё один танцевальный дуэт из России: Анна Коломенская / Артём Фролов (66,81).

Произвольный танец фигуристы продемонстрируют 19 декабря.

III Российско-Китайские молодёжные зимние игры проходят с 14 по 20 декабря в провинции Цзилинь, в г. Чанчунь (Китай), в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. В спортивную программу включены лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт, включая шорт-трек, фигурное катание на коньках, фристайл и кёрлинг.

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