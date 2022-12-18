«Для нас это был сюрприз». Дробязко и Ванагас — о выступлении на ЧМ по футболу с шоу Навки

Призёры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко ответили на вопрос, как восприняли новость о том, что примут участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Ванагас: Как отреагировали, когда узнали, что поедем на шоу в Катар? Для нас это был сюрприз, но не первый такого рода, потому что нам уже приходилось выступать с шоу во время летних Олимпийских игр в Лондоне.



Дробязко: Да, было что-то похожее на этот формат в Катаре, в фан-зоне стоял каток.



Ванагас: Во время футбольного чемпионата мира в 2018 году мы катались в Питере. Так что это было наше третье выступление на крупном летнем мероприятии, где вдруг неожиданно появился лёд. Для зрителей это было неожиданно, для нас — приятно. Запомнится надолго, — сказали Ванагас и Дробязко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью с Повиласом Ванагасом и Маргаритой Дробязко выйдет завтра,19 декабря, на «Чемпионате» в 8:00.