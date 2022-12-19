«Аня очень положительная». Дробязко и Ванагас — о работе с Щербаковой в шоу

Призёры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, принявшие участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу в Катаре, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной высказались о совместной работе с Анной Щербаковой.



— Раньше принцессой Леей в «Спящей красавице» была Алина Загитова, теперь эта роль у Ани Щербаковой. Как вам работа Ани в её дебютной шоу-сказке? Какие у вас впечатления от работы с ней?



Повилас: Очень хорошие, она молодец, старалась изо всех сил. У неё, мне кажется, всё прекрасно получилось.



Маргарита: Да, Аня очень положительная. Мы её не очень хорошо знаем, но она производит впечатление очень славного человечка, очень приятного в общении. При этом, в спектакле мы вообще с ней не пересекались, потому что наши персонажи растворяются до того, как появляется уже взрослая принцесса. Король погибает к этому времени, королева тоже уходит на второй план. Аню мы смотрели уже из-за борта и встречались на финале.



Могли, зато, за неё попереживать, за её тройные прыжки. Их ей довольно сложно было делать, потому что для неё, человека из большого спорта, лёд был маленький. Она привыкла к большим площадкам, где можно хорошенько разогнаться, удобно «зайти» на свой прыжок. А здесь ей приходилось ужиматься, заходить с неудобных ракурсов. Присутствие многочисленных других персонажей на льду тоже, конечно, ограничивало. Можно сказать, что у неё были условия повышенной сложности.

Полное интервью с Повиласом Ванагасом и Маргаритой Дробязко выйдет завтра, 19 декабря, на «Чемпионате» в 8:00.