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Литовские фигуристы Дробязко и Ванагас рассказали о впечатлениях от поездки в Катар

Литовские фигуристы Дробязко и Ванагас рассказали о впечатлениях от поездки в Катар
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Призёры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, принявшие участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу — 2022, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной рассказали о впечатлениях от поездки в Катар.

— Маргарита, Повилас, вы недавно вернулись из Катара, расскажите, какие у вас впечатления от поездки?

Повилас: Нам очень понравилось! В первую очередь настроение, в котором пребывает вся страна. Мне кажется, оно передаётся всему миру, всем тем, кто смотрит чемпионат. Мы смогли частично приобщиться к нему в Дохе. Действительно, город украшен, очень много болельщиков, все знакомятся друг с другом, спрашивают, кто откуда приехал, кто за кого болеет.

Маргарита: Мы вообще очень любим Восток, но нечасто там бываем. Обычно это бывает во время отпуска, а с шоу — крайне редко. Для нас кататься для катарской публики было очень необычно, по-другому, нежели для российской. Впечатлений — масса, и они самые хорошие.

Полное интервью с Повиласом Ванагасом и Маргаритой Дробязко выйдет 19 декабря, на «Чемпионате» в 8:00.

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