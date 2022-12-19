Дробязко и Ванагас: кризис в танцах на льду назрел давно

Призёры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, принявшие участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу в Катаре, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной рассказали о кризисе в танцах на льду.
— Нет ли ощущения, что в танцах на льду сейчас действительно назрел кризис?
Повилас: Этот кризис назрел давно. Новые правила привели к тому, что танцы на льду стали превращаться в техническую рутину из очень похожих поддержек. Художественной составляющей, которая во все времена была очень важна в этой дисциплине, сейчас становится всё меньше. Лишь топ-пары могут показать не только сложные элементы, но и воплотить историю на льду. Все остальные отрабатывают эти элементы, и смотреть становится скучно. В наше время все катались технически не так сложно, но это было захватывающе. Сейчас лишь на немногие пары смотришь от начала до конца с наслаждением, к сожалению.
— То есть в идеале нужно вводить правила, которые будут направлены на развитие искусства в танцах на льду?
Маргарита: Нужно дать немножко больше свободы. Не надо столько обязательных элементов — нужно дать воздух, чтобы люди могли воплотить какую-то идею, чтобы не шли от одного элемента к другому, не успевая показать ничего, кроме них. Чтобы они могли завязать композицию, закончить её, не торопясь. В общем, немножко «Ледникового периода» добавить (улыбается).
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