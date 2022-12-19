«Нас это ошарашило». Дробязко и Ванагас — об однополых дуэтах фигуристов в Канаде

Призёры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, принявшие участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу в Катаре, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной высказались о решении Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.
— Следите ли вы сейчас за тем, как развиваются танцы на льду? Нравится ли вам, в каком направлении они идут?
Маргарита: На днях мы как раз услышали новость о том, что канадская федерация разрешила в танцах на льду и парном катании однополые пары. Нас это ошарашило. Сомнительно развивается фигурное катание, если оно пойдёт в таком направлении. Может, это не толерантно, но нам всё-таки хочется видеть наш спорт в его традиционном виде.
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