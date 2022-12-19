Мишин: Месси — гений! Сравнил бы его с Евгением Плющенко в фигурном катании

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сравнил олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и чемпиона мира Лионеля Месси.
«Мы построили так тренировочный график, чтобы успеть закончить тренировку, сходить в баню и чистыми смотреть футбол. Я буду не болеть сегодня, я ожидаю, что буду наслаждаться футболом. Раньше, когда я жил в Тбилиси во времена Советского Союза, я болел за тбилисское «Динамо» во главе с Михаилом Месхи, который бегал по левому краю, и со Славой Метревели. Замечательные были футболисты! Так что сегодня я призываю всех отказаться от этого «болею-не болею». Пусть аргентинцы болеют за Аргентину, французы за Францию, а мы – за красоту футбола.
Заслужил ли Месси выиграть чемпионат мира? Я помню еще, как играл Пеле, этот бразильский гений футбола. И Месси тоже гений футбола! Конечно, он заслужил, и я буду рад, если он станет чемпионом мира. Но от этого он в моих глазах не станет ни хуже, ни лучше. Просто победив, на его лацкане будет висеть еще одна медаль. Этот человек – замечательный, яркий игрок, и я желаю ему успеха. Кого в фигурном катании можно назвать Месси? По тому многолетнему стажу в спорте, по яркости дарования я бы сравнил Месси с ЕП. С Евгением Плющенко? Как быстро вы догадались! –приводит слова Мишина Metaratings.
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