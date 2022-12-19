Илья Авербух сравнил Месси с Ягудиным

Хореограф Илья Авербух нашёл общие черты у футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси и бывшего фигуриста Алексея Ягудина.

«Я всегда болел за Аргентину, даже в дуэли Аргентина – Бразилия. Они мне ещё со времён Марадоны нравились больше. Я сегодня в порыве импровизации сравнил Месси с Алексеем Ягудиным. Они оба такие невысокие, коренастые, мегаталантливые, каждый в своём. Люди, у которых есть гигантский резерв, которые могут включиться и прыгнуть через голову», — приводит слова Авербуха Sport24.

Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы и двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. Лионель Месси вчера, 18 декабря, выиграл чемпионат мира по футболу в составе сборной Аргентины.